Alarma que quieran aprobar la Reforma judicial sin discusión: Marván

Alarma que quieran aprobar la Reforma Judicial mañana con toda prisa y sin ningún tipo de discusión. No solo por el transitorio para alargar la gestión de Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte (que no puede ser constitucional solo porque el presidente lo diga), sino porque además es una invasión de poderes, porque la presidencia de la Corte no la elige el Senado, señaló María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que siendo malpensados podríamos pensar que la polémica por el transitorio podría ser para 'jalar la marca', es decir, distraer la atención para no notar que no se discuten otros temas importantes de la Reforma Judicial que es perfectible.

Destacó que con este transitorio que busca extender el mandato del presidente de la Corte y los Consejeros de la Judicatura, existe una doble agresión: la primera es que el Senado quiera alargar el periodo de alguien que no nombra, mientras que la segunda es que se quiera extender la gestión cuando la Constitución dice claramente que ésta dura 4 años.

Respecto al derecho a la manifestación del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que éste no está por encima de la ley. "Es muy distinto el derecho de una persona a la libertad de expresión, que es un derecho que se ejerce ante la autoridad, al derecho de la autoridad que tiene restricciones claras, legales y constitucionales", explicó.