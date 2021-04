Entre 2019 y 2020, la Fiscalía General de la República firmó al menos 4 contratos por 5.6 millones de dólares, con recursos de una partida secreta en materia de gastos de Seguridad Nacional, por lo que no son localizables en herramientas de transparencia, explicó la periodista independiente Zorayda Gallegos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, detalló que de acuerdo con su investigación para el periódico El País, en la compra del sistema 'Geomatrix' a una firma israelí, fungió como intermediaria Neolinx, una empresa mexicana que vendió material de ciberespionaje al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Gallegos explicó que aunque la fiscalía ha dicho que estas herramientas se usan para el combate al crimen organizado y , aunque no se puede decir en este momento que no le estén dando el uso correcto, lo importante es que nos den garantías de que se están usando para eso y no de forma arbitraria como ocurrió en el sexenio anterior con el sistema 'Pegasus', con el que espiaban a periodistas y activistas.

Finalmente, Zoraida Gallegos agregó que la FGR no respondió a sus solicitudes para saber por qué están haciendo de nuevo contratos con Neolinx y para tener más detalles de los mismos.