El robo a mi vivienda no fue simple, fue un robo con saña, se llevaron 3 computadoras que son equipo de trabajo, discos duros, revisaron documentos personales, no sé qué buscaba. No fue un robo fortuito, fue algo intuyo para intimidarme, señaló en Así el Weso el periodista Francisco Canul, quien publicó el video del sometimiento excesivo que causó la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Salazar en Tulum, Quintana Roo.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que intuye que esto está relacionado con la destitución del mando policiaco de Tulum a raíz de la revelación de este video, pero las razones podrían ir más allá, debido a que también cubrió dos balaceras ese mismo día, incluyendo una donde una turista española fue herida de bala en el pecho, y pese a que respetó los límites del área la policía municipal lo sacó a empujones.

Francisco señaló que ya se han acercado a él para ofrecerle protección y rondines en su casa, y aunque ha estado saliendo su preocupación principal son su mujer y su hijo con quienes comparte la vivienda.

"Tengo 26 años en el periodismo, esto lacera, duele, porque meterte con la familia y el patrimonio no se vale y espero se esclarezca, hay una cámara de video enfocando hacia mi casa y se lo dije a la fiscalía para que hagan las investigaciones correspondientes", finalizó.