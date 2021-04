Vacunación simulada en CDMX es un caso aislado: Eduardo Clark

La vacunación simulada de COVID-19 ocurrida en la alcaldía Gustavo A. Madero es un caso que consideramos aislado y excepcional, el resto del millón 306 mil personas vacunadas pueden estar seguros que fueron inmunizados. Ninguna otra persona ha hecho otra denuncia como esta tanto en video o reclamo, dijo Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que aclararán lo ocurrido en cuanto sea posible y mientras tanto la enfermera involucrada ya fue separada y están investigando si fue un error humano, algo que aún no descartan, o si hubo dolo en esta acción.

"La enfermera que cometió este error fue separada, pero no descartamos que haya sido un error, pero es un caso aislados y excepcional": @EduardoClark con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico https://t.co/0s8aPJ4JI5 — Así El Weso (@elwesomx) April 6, 2021

El funcionario destacó que buscan que la gente tenga confianza en el proceso de vacunación, que ya alcanzó al 80% de los adultos mayores en esta ciudad, y a ellos les recordó que tienen todo el derecho de hacer las preguntas que quieran durante el proceso de vacunación, así como solicitar que les muestren la jeringa antes, cuando cargan el vial y después de la aplicación cuando ya está vacía.

"Estamos para servirles, que no les de pena preguntar, documenten lo que quieran, lo que queremos es que se vacunen", dijo, para finalmente recordar que las personas que no se vacunen no solo siguen en riesgo de enfermar gravemente, sino de seguir propagando el virus.