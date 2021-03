No soy conservador, ahí están mis votos y mis escritos: José Ramón Cossío

Yo no soy conservador, ahí están mis votos, mis decisiones, en el sexenio de Vicente Fox yo voté por que no desaforaran al ahora presidente, yo fui el único ministro que votó porque se llevara a cabo la consulta energética, decir que estuve vinculado a intereses pues no, de esa parte no se acordó el presidente López Obrador, dijo el ministro en retiro José Ramón Cossío, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Cossío Díaz, tras reiterar que no coincide con lo que el Jefe del Ejecutivo dice de su persona, destacó que de fondo en este asunto está el tema de la independencia del Poder Judicial y si el presidente López Obrador es capaz o no, en términos psicológicos y conductuales, de someterse a una decisión de un juez o de la Suprema Corte de Justicia que le es adversa.

"La gran pregunta es, cuando al presidente no le gusten las decisiones judiciales, ¿ va a someterse a ellas? ¿va a encontrar distintos mecanismos para saltarse las decisiones judiciales?", cuestionó.

Finalmente, el exministro José Ramón Cossío destacó que a este gobierno las cosas no le acaban de salir, estamos por llegar a los 200 mil muertos registrados por la pandemia, el proceso de vacunación es extraordinariamentre lento, "creo que hay muchos problemas y también la posibilidad de generar muchos distractores".