Confío en que la encuesta donde ganó Salgado Macedonio no es real: Mojica

Confío en que esta encuesta de Morena que se difundió en medios, y donde presuntamente gana Félix Salgado Macedonio, no es real, porque sería lamentable y una falta de respeto a los guerrerenses que no estuviéramos en la encuesta los más competitivos, dijo Beatriz Mojica, también aspirante a la candidatura por la gubernatura de Guerrero, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, recordó que en encuestas pasadas ella se posicionó en segundo lugar y señaló que esperará la resolución definitiva y que el líder del partido, Mario Delgado, explique qué está pasando. Si esto es real sería lamentable y constituiría un ejemplo de violencia política de género innecesaria.

Respecto a las acusaciones por violación contra Salgado Macedonio, Beatriz Mojica dijo que no podemos juzgar sin elementos y esos los tiene la autoridad. Consideró que la Fiscalía está retrasando este proceso.

"Me parece que la Fiscalía esta retrasando el proceso, politizando este caso, alargando la justicia para usarlo políticamente y me parece que no es justo para los guerrerenses que debemos tomar decisiones y vamos a ir a las urnas en un tema de especulaciones", finalizó.