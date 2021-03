Habría qué preguntarse por qué insisten las comisiones del Senado en ceder la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿por qué hay este pacto para darle esto a la Fiscalía?, ¿qué hay detrás?, cuestionó Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que el dictamen que fue aprobado por la mayoría de Morena y el PES, señaló que se trata de una decisión contraria a los Derechos Humanos y a cualquier razonamiento objetivo, que viola el derecho de cualquier persona a ser buscada y desoye a las familias de desaparecidos.

Quintana explicó que la excusa de la autonomía que da la FGR es falsa y no tiene cabida, ya que entiende ésta como si no tuviera qué rendirle cuentas a nadie y porque a la par sí se quieren quedar en el Sistema de Seguridad Pública, que sí les conviene.

La Comisionada Nacional de Búsqueda recordó que este durísimo golpe al movimiento de Derechos Humanos aún no está completado y le falta subir al pleno, por lo que hizo un llamado al Senado y a la sociedad para que no se permita.

Tras señalar que no se entiende este voto de los senadores del partido Morena, señaló que quedan en el aire las preguntas de qué hay detrás de la insistencia de ceder esto a la Fiscalía y señaló que a las personas que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas solo les queda seguir exigiendo y luchando con las familias para que esto no suceda y no haya un retroceso.