No se qué espera el presidente AMLO para romper el pacto con Félix Salgado

Zulma Carvajal Salgado, sobrina de Félix Salgado Macedonio, me golpeó con un megáfono y me abrió la frente. Hoy recibo este golpe tan fuerte y no sé qué viene, y no sé qué están esperando el presidente López Obrador y Mario Delgado para romper el pacto con un señor que manda golpear a 7 mujeres que se estaban manifestando de forma pacífica, señaló Yolitzin Jaime, vocera de la Colectiva Nacional Feminista, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, denunció que está recibiendo amenazas de grupos de Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, quien cuenta con infinidad de denuncias con una conducta repetitiva de agresión sexual a mujeres. Además, señaló que están difamándola a través de redes sociales, por lo que dejó muy claro que su única militancia es la feminista.

"Yo no sé qué espera el señor presidente @lopezobrador_, yo no sé qué espera @mario_delgado para #RomperElPacto. Las amenazas ya las llevaron a cabo, lo que me pase a mi o a mis compañeras es responsabilidad de @FelixSalMac": @yoljaimes con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico pic.twitter.com/FGymREgyGK — Así El Weso (@elwesomx) February 25, 2021

Señaló que apelan a la acción afirmativa de que, haya sentencia o no, "estamos vulneradas porque nos va a gobernar un agresor sexual (...) Morena traiciona a las mujeres y no solo a las de Guerrero sino a todas las mexicanas".

Yolitzin adelantó que vienen marchas nacionales y que la marcha de este 8 de marzo estará dedicada para quitar a Salgado Macedonio, para manifestar repudio por la decisión del líder nacional de Morena, Mario Delgado, de ponerlo en la candidatura y repudiar las declaraciones del presidente López Obrador cada vez que dice que son producto de la temporada electoral.

"Si el movimiento feminista va a tener que señalar a AMLO y ese va a ser su talón de Aquiles, pues así vamos a estar porque calladas no vamos a estar y limpios no se van a ir", finalizó.