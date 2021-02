Busco que instituciones donde trabaja Roemer estén del lado de las víctimas

En México sabemos que tenemos un grupo de encumbrados, protegidos por influyentes que nos han violentado a muchas mujeres y fue mi caso con Andrés Roemer, quien abusó sexualmente de mí cuando acudí a una entrevista de trabajo, compartió Mariana Flores, denunciante y víctima de Roemer, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, relató que el escritor y Embajador de buena voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la UNESCO, le pidió continuar con una entrevista de trabajo en una dirección que ella creyó era una oficina, pero que resultó ser su casa, donde la agredió.

"Por abuso sexual me refiero a que Andrés Roemer tocó mi cuerpo sin mi consentimiento, yo verbalicé en varias ocasiones que no, mi lenguaje corporal empujándolo en todo momento y decía no y en varias ocasiones le dije que no era apropiado lo que hacía para una entrevista de trabajo (...) incluso él me tenía agarrada de la cintura, me intentaba besar, yo me hacía para atrás le decía que no, él me tocaba y frotaba su pene contra mi cuerpo", narró.

Ahora que suman 10 denuncias contra Roemer por este tipo de abusos, Mariana Flores señaló que es importante dejar de vincular títulos académicos con valores y agregó que lo que busca, independientemente de si decide denunciar o no, es que las instituciones donde Roemer trabaja se pongan del lado de las víctimas, "creo que no debe haber medias tintas", finalizó.