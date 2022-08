Rector reta a Alfaro a reactivar CUCSH

El Rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva respondió a los actos del gobernador Enrique Alfaro como el inicio de obras en preparatorias con los alcaldes sin la presencia del Rector, y lanzó un reto al gobierno de Jalisco para reactivar al CUCSH de la Normal.

Dijo que es necesario reactivar este espacio porque al menos son 8 mil lugares los que podrían estar ocupados por estudiantes, por falta de plazas:

“Tenemos el CUCSH en la normal, que es un campus que este semestre ya lo desocupamos, entonces tenemos aulas, si hay dinero para profesores para gastos operativos, yo me comprometo y le digo al gobernador, le lanzo esta propuesta, que nos demuestre su amor a la universidad, podremos recibir 8 mil jóvenes en el campus de la normal, a partir de mañana, en el siguiente calendario si nos da dinero, no para ladrillos, sino para profesores y bolsa de horas y yo lanzó el reto, hagamos un nuevo centro universitario en la ZMG en la zona de la normal y no se necesita ni un peso de infraestructura”.

A lo que gobierno del estado contestó lo siguiente:



Resulta extraño que el Rector diga que no quiere “dinero para ladrillos y vigas” es decir, para construir más aulas.

Es extraño porque en un video subido apenas en noviembre del año pasado, el rector pedía recursos para construir aulas y planteles. Eso dijo en aquella ocasión: “hoy debemos empezar a construir las aulas de las y los niños que hoy tienen entre 5 y 9 años”.