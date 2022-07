Luz Raquel compró alcohol y encendedor con el cual fue atacada: Fiscalía

El Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, presentó esta tarde los avances que se tienen en torno a la investigación sobre el caso de Luz Raquel Padilla, quien murió el pasado 19 de julio, luego de haber sido quemada el sábado 16 de julio en la colonia Arcos de Zapopan.

En rueda de prensa esta tarde, el titular de la dependencia explicó que luego del análisis de varias entrevistas y videos que se han recabado de la zona, se comprobó que el día de los hechos Luz Raquel compró dos botellas de alcohol y un encendedor, los cuales fueron encontrados en el lugar donde ocurrió la agresión.

Sobre los cuatro hombres y la mujer, que se habían señalado como presuntos responsables de la agresión, el Fiscal insistió en que no se tiene ningún indicio de su participación:

"Estamos ampliando también esta información, hasta ahorita de todas las personas que han declarado como testigos dentro de la carpeta lo unico que puedo decir es que no tenemos ninguna linea a que apunte a que ellos tengan una participación directa con una posible agresión, siempre en un evento de este tipo y más en un evento de una mujer agotamos todas las líneas que sean necesarias, la carpeta sigue abierta que quede claro que No estoy haciendo una conclusión".

También presentaron videos de hechos previos a la agresión. En uno de ellos, se ve a Luz Raquel girar una cámara colocada en la casa de Sergio "N", el vecino señalado de haberla agredido previamente. En otro video se le ve a Raquel al pie de su puerta prendiendo fuego. Señaló que estos videos ya fueron integrados a la carpeta de investigación.

VINCULAN A PROCESO A SERGIO ISMAEL "N"

Al estar acusado de los delitos de lesiones y en contra de la dignidad de las personas fue vinculado a proceso Sergio Ismael “N”

Esto fue después de ocho horas de audiencia en los tribunales del Centro de Justicia para la mujer donde la jueza Karina Rivas encontró elementos suficientes para abrirle proceso en su contra además que dictó prisión preventiva por un mes y después se realizarán medidas cautelares diversas.

El abogado del implicado Ricardo Pulido Muñoz explicó:

“Esto no tiene ninguna relación de la inmolación con el asunto que tiene mi cliente como lo ha dicho puntualmente el fiscal pero no puedo decir más por la secrecía de la investigación pero no sabemos todavía más está por salir el acuerdo y podría decir que solo fue la mala información primero debo decir que los medios y luego los ciudadanos”.

Comentó que Sergio Ismael, se encuentra en un estado depresivo después de esta decisión judicial y al término de tres semanas se revisarán las nuevas medidas que tendrá que complir.