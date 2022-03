Mitad de la población en Jalisco laboran en la informalidad

Aunque Jalisco es el segundo estado con mayor generación de empleos, cerca de la mitad de la población, es decir poco más de 1.8 millones de jaliscienses que laboran, se encuentran en la informalidad y carecen de seguridad social, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A decir de personas entrevistadas por W Radio, uno de los factores principales por los que deciden recurrir a este sector es la precariedad de los empleos, señala Jaime del Toro comerciante de verduras: “Trabajé mucho tiempo de cargador ahí en el Mercado Corona, era el Abastos antes, y ahí trabajé mucho tiempo de cargador, gana uno una miseria pero rendían los centavitos en aquel tiempo” “Antes de que inauguraran había muchos puestecitos solos aquí, un hermano ahí dentro, era muy bueno el comercio aquí”.

Mauricio Ruiz comerciante de tejuinos esto comentó: “En el comercio informal yo creo que se gana un poco más que en las empresas y todo ese tipo de cosas, no tenemos seguro ni nada de prestaciones pero se gana un poco más que estar en una oficina o una fábrica y por eso nosotros optamos por trabajar aquí cerca del mercado”.

Tan solo en el último año, más de 116 mil personas, un promedio de 317 al día, se sumaron a este sector. En Jalisco, el 46.8 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad, a nivel nacional es el 55.8 por ciento.

Para Christian Sánchez Jáuregui, académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el aumento en la informalidad laboral en Jalisco, se debe a que el número de empleos que se generan en la entidad no ha tenido un crecimiento en los últimos años, además de que los puestos que se crean son de baja remuneración: “Cuáles son las causas, la no generación de empleo y aparte el formal mal pagado. Esto hace que año con año se incremente, en este momento Jalisco está estable en 47 por ciento, sin embargo, no disminuye tampoco, no disminuye porque no se crea el empleo suficiente (...) pensar en más empleo es hablar de más de 100 mil empleos formales porque en el último año de 2017 con Aristóteles se generaron 97 mil empleos”.

En 2021, en Jalisco se crearon 69 mil 632 empleos, en el mismo año más de 116 mil personas se sumaron a la informalidad. Ante este panorama, el académico considera que se debe crear una estrategia estatal de empleo en la que se busque sumar esfuerzos del sector público y privado para lograr que las empresas cuenten con mejores salarios y condiciones laborales y que la formación en universidades se alineé a la demanda actual del mercado laboral.

Mujeres padecen más la informalidad

Durante la pandemia, la informalidad laboral ha crecido entre las mujeres jaliscienses, de acuerdo con un análisis realizado por la Coparmex. Tan solo de julio de 2020 al cierre de 2021, 68 mil 145 mujeres se integraron a este sector, lo anterior se debe a que muchas tuvieron que dejar sus empleos formales para quedarse en casa, señala Carlos Villaseñor Franco, presidente de la institución:

"Las mujeres siguen con una tendencia ascendente en la informalidad, esto probablemente es debido a la pandemia, muchas mujeres tuvieron que dejar sus trabajos formales para quedarse en casa y atender a sus hijos y encontrar una manera de llevar recursos a sus hogares. Sin embargo también para ellas tendremos ese gran reto desde la institución, hoy el trabajo en casa es una gran oportunidad, entonces estaremos trabajando más en cuestionarios para entender más y poder generar políticas desde la institución pero también darles esa información al gobierno estatal para que también se generen políticas públicas y podamos apoyar a las mujeres".

Villaseñor Franco reconoció que aunque en Jalisco la tasa de informalidad ha bajado, contrario a la tendencia a la alza que se presenta a nivel nacional, aún sigue siendo un gran reto para la entidad, donde hay un millón 836 mil personas en este sector, de los cuales el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento mujeres.

Por: Dalia Rojas