Localizan a menor robada en Zoquipan

La menor sustraída ayer por la noche en el Hospital General de Occidente fue localizada esta mañana por paramédicos y policías de Zapopan en la colonia Arcos de Zapopan. La menor se encontraba en una bolsa en el estacionamiento de una torre de edificios y fue trasladada al Hospital General de Zapopan también conocido como el Hospitalito, para una valoración médica.

Hace unos minutos a través de redes sociales, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó la noticia. Señaló que la menor fue identificada por su padre y se encuentra en buen estado de salud. No obstante señaló que se debe realizar la identificación oficial, por lo que se espera que la Fiscalía del Estado brinde más detalles en las próximas horas.

De los responsables, hasta ahora no se tiene información, aunque el Gobernador aseguró que no pararán hasta dar con ellos. Previamente el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, había informado que se seguía la pista de dos vehículos sospechosos donde la mujer que sustrajo a la menor se pudo haber dado a la huida. Se cree que la misma persona intentó robar a un menor el pasado viernes en el Centro Médico de Occidente, sin embargo el hecho no fue denunciado ante la dependencia.

Por: Dalia Rojas