Reclusorios de Jalisco saturados

Luego de que en el mes de mayo se enviaron a prisión a más de 300 personas, que fueron detenidas por contar con alguna orden de aprehensión o cometieron algún delito en flagrancia, los reclusorios de Jalisco, cuentan con saturación del 200% en especial el de prisión preventiva ya que alberga alrededor de 6 mil 700 personas, seguido del de sentenciados con 3 mil, el Metropolitano con 600 y el femenil con 470 personas privadas de su libertad.

Sin embargo el director de las penitenciarias del estado José Antonio Pérez Juárez, explicó que antes de que la Fiscalía comenzará con la captura de sujetos que tienen cuentas con la justicia se realizaron diversas liberaciones de convictos:

“Eso es algo que instruyó el gobernador para que en forma integral sean analizadas por todas las instancias y no por una sola, entendemos que el trabajo de la Fiscalía es la investigación, persecución y la imputación de los delitos pero también debemos de entender que las condiciones de los reclusorios no son las óptimas para un buen trabajo de reinserción y que debemos despresurizar y así como entran también ya hay personas que ya cumplieron con su readaptación y que compurgaron un 90% de su sentencia, que no fueron delitos de alto impacto y que eran delincuentes primarios y que están en condiciones de salir al exterior con libertad anticipada y eso es un proyecto que autorizó el gobernador”.

El Gobierno de Jalisco, sigue solicitando a la Federación que les regresen el comodato del CEFERESO número dos ya que con esto la sobrepoblación bajará en un 50%.

Por: Antonio Neri