Solo le dieron 2 mil 800 para su campaña

En México ser candidato independiente es de lo más complicado y sin equidad frente a los candidato de los partidos y es que mientras a los institutos políticos les dan millones de pesos mensuales para sus campañas, a los sin partido les dan menos de 100 mil pesos, incluso cantidades que se pueden considerar ridículas como los 2 mil 800 pesos que le dieron a Ramiro Pérez, candidato independiente para la presidencia municipal de Tequila:

"Especialmente todavía no me dan a mí el nombramiento a ninguno le han dado el nombramiento por el atraso que tuvo el instituto para hacer las aceptaciones de todos los candidatos independientes, al no tener recursos nosotros hemos hecho nuestros trabajos personalmente con mi equipo de trabajo para no incurrir en irresponsabilidades, pero ahorita vengo y la sorpresa que me dan de apoyo para toda mi candidatura 2 mil y 800 y tanto pesos para todo el proceso, me entristece pero sé a lo que me iba a enfrentar y tengo el apoyo de las personas voy a empezar a pedir".

Mientras tanto su campaña la va a iniciar este viernes ante la falta de certidumbre de si estaba o no aprobado en la maratónica sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco del pasado fin de semana en la cual se aprobaron las candidaturas hasta el lunes 5 cuando las campañas iniciaron el domingo 4 de abril.

Por. Víctor Ramírez