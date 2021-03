Continúa la crisis por falta de agua en ZMG

Por: Dalia Rojas

Continúan las manifestaciones por la falta de agua potable en hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esta mañana fueron vecinos de colonias como Miramar, Lomas de la Primavera y El Tizate en Zapopan, quienes acudieron a las oficinas centrales del SIAPA ubicadas sobre R Michel, para manifestar su inconformidad, pues padecen este problema desde hace dos meses:

"Yo me encuentro con esta situación que no tengo agua y la verdad sí estoy batallando bastante, yo trabajo y a veces mis horarios son de 12 horas, llego a la casa cansada para bañarme lavar mi uniforme y nada de agua, -estamos aquí a ver si nos ayudan o a ver qué va a pasar porque está muy caro comprar 5 garrafones a $15 cada uno por día para bañarnos, hacer la comida, sale caro, ya como están las pipas no es posible que lo den tan caro, antes estaba a 400 , 500 la pipa y ahora está muy caro".

La manifestación fue convocada por diversas asociaciones civiles en el marco del Día Mundial del Agua que se celebra este 22 de marzo.

Finalmente los vecinos lograron un acuerdo con el SIAPA luego de manifestarse esta mañana en las oficinas centrales del organismo. De acuerdo con Alfonso Silva, presidente de colonos de Miramar, les colocarán cisternas en puntos estratégicos:

"Nos dieron solución ya muy amables las personas, de aquí del SIAPA que nos recibieron con mucho respeto, si nos dijeron hoy les damos respuesta a sus necesidades de llevarles agua en cisternas, poner puntos estratégicos en cada dos cuadras la cisterna con 10 mil litros y cada familia pasar por su agua".

Durante la reunión con el SIAPA, el representante de los vecinos inconformes entregó un censo al organismo de los hogares que cuentan con aljibe o cisterna. Señala que son hasta 15 mil las familias afectadas con el desabasto de agua.