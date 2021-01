Anuncian nuevas medidas para contener contagios de Covid-19

Por: Víctor Ramírez

Al anunciar las nuevas medidas de contención y corte de cadenas de contagios de covid-19, el gobernador Enrique Alfaro, dio a conocer que se va a restringir la actividad social, se reducirá la movilidad y sobre todo que no hay condiciones para el regreso a clases de manera presencial.

“Que no regresamos a clases presenciales. Se suspenden actividades laborales presenciales que puedan atenderse a distancia. ¿Qué significa? Que el gobierno, las oficinas corporativas y los servicios profesionales estarán trabajando desde casa salvo aquellos casos que sean indispensables en cuando a actividad presencial. Se cierran actividades que generan acumulación de personas, así como todas las actividades lúdicas y de recreación por los siguientes 15 días, se cierran espacios públicos, abiertos o cerrados. Tenemos que mandar un mensaje claro de que no es un momento para estar en la plazas públicas paseando”.

Además se restringe la actividad social y familiar, las personas mayores de 60 años deben permanecer en casa, no podrán ingresar ni a las tiendas departamentales, y para no generar daños a la economía no se cierran actividades económicas de industria, comercio y servicio.