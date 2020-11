Entregarán contrapropuesta del presupuesto de egresos

Por: Dalia Rojas

Con el objetivo de que se atiendan las principales demandas en el presupuesto de egresos 2021, la organización "Nuestro Presupuesto" entregará una contrapropuesta al Congreso del Estado, a través del presidente de la Comisión de Hacienda, Gerardo Quirino, así lo indicó Andrés Barrios, coordinador del ejercicio: "Que con las pasadas legislaturas no hemos tenido, un acercamiento, este año sí tenemos la oportunidad de un acercamiento con Gerardo Quirino que es quien el nuevo presidente de esta comisión, a manera de que no se queden en oficialía de partes". Advierten que con la pandemia del covid-19, las desigualdades se han recrudecido. Ante este escenario se presentó una plataforma nacional en la que participarán también los estados de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo para analizar los presupuestos.

La salida de Jalisco del pacto fiscal es un tema político que no tiene sustento y sería inviable, aseguran integrantes del observatorio "Nuestro Presupuesto". Carlos Brown advierte que se debe aumentar la capacidad de recaudación de los estados, la cual es deficiente: "De que si se hubiera seguido cobrando la tenencia de vehículos, hoy en Jalisco se hubieran tenido los mismos ingresos que generó la deuda que se contrató a mediados de año y hubieran podido pagar mucha de la respuesta por la pandemia de manera adecuada". Finalmente dijo que Jalisco solo recauda cinco de cada 100 pesos que recibe.