Colectivos feministas se manifiestan en el centro de Guadalajara

Por Giselle Soriano

Más de 100 mujeres convocadas por el colectivo #Yovoy8demarzo, se manifestaron en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para exigir justicia por todas las mujeres que han sido violentadas en el país, comentaron algunas manifestantes.

“Nos estamos manifestando por todas las desaparecidas y porque no hay nada que celebrar, porque no podemos celebrar en un país donde hay feminicidios cada año y donde no se respeta a las mujeres”.

“También es en apoyo a nuestras hermanas que tomaron a la CNDH y para recordarles que no hay nada que festejar a un país feminicida y violento”.

Esta antigrita se realizó para que las autoridades hagan conciencia y reflexionen sobre la violencia que hay en cada estado del país contra las mujeres.