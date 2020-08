Reitera Suro Esteves que todo juzgador debe velar por la niñez

Por: Redacción W Radio

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco Ricardo Suro Esteves, reitera que van a investigar al juez Jorge Luis Solís Arana de Puerto Vallarta quien no vinculó a proceso a un abusador de una menor de 10 años, e informó que iniciaron una visita extraordinaria: "La actuación del juez tiene que ser analizada de manera muy puntual por eso se tomó la determinación de iniciar un procedimiento de oficio, se mandó una visita extraordinaria que en estos momentos debe estar iniciando y se suspendió al juez por supuesto y asimismo se mandó dar vista al Sistema Estatal Anticorrupción como de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, yo lo reitero todo juzgador debe velar por el interés superior de la niñez, no puede haber impunidad en este tipo de asuntos ni en ningún otro". La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco también tomará cartas en el asunto, aunque al momento no ha informado qué proceso lleva.