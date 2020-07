66% de restaurantes en ZMG utilizan Apps de entrega

Por Giselle Soriano

El Instituto De Información Estadística y Geográfica de Jalisco, realizó una encuesta del primero al 17 de julio de este año para conocer las afectaciones económicas por Covid-19 y la implementación del uso de plataformas digitales, habla Augusto Valencia, Director general del Instituto.

“Se llevó a cabo el método de esta encuesta, donde se levantó por varios medios, el primero fue un levantamiento telefónico por un muestreo aleatorio simple, la segunda forma fue en línea, en línea se envió el correo electrónico a todas las unidades económicas del ramo restaurantero de Jalisco que tienen un registro en el DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas), y la tercera fue en línea compartida a través de los socios de Canirac (Cámara Nacional de la Industria Restaurantera), socios de quienes apoyaron para dispersar la encuesta”.

66% de los Restaurantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara utilizan el celular para la entrega a domicilio, 61% por medio de teléfono fijo, 36 % usa WhatsApp ,mientras que el 18 % usa Facebook, de acuerdo con Mireya Pasillas Torres , Directora de Información Estadística Económica y Financiera .

“De los 347 establecimientos que tienen servicio a domicilio 45.8% Menciona que sí vende por medio de aplicaciones digitales y 53.9% que no. A los que nos dijeron que no les preguntamos cuál era la principal por la que no utiliza las aplicaciones de entrega comida, 37% de los que no usan plataformas, nos mencionó que se debe a las altas comisiones de las plataformas y que no les es rentable”.

Se encuestaron a 523 unidades económicas del ramo restaurantero, asimismo los resultados ya se encuentran en la página del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Las aplicaciones más usadas por los restaurantes para entrega de comida es Didi Food, Uber Eats y Sin Delantal.