Marchan Antorchistas, aseguran que apoyos de Zapopan no llegan

Por Giselle Soriano

Aproximadamente 100 personas integrantes del movimiento Antorchista recorrieron las calles de Zapopan desde Plaza Patria hasta el ayuntamiento Zapopano para exigir al presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, apoyos de despensa y protección al empleo, comentó Luz María Luna, Representante de movimiento antorchista en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Pues a casi 4 meses no ha llegado ese apoyo, no han llegado estas despensa y lo peor del caso es que lo que anuncian en las redes sociales, que se han entregado más de 30 mil despensas, no dudamos que se hayan entregado, porque han entregado despensas en nuestra Colonia. Hemos detectado que a grupos muy selectos de la presidencia municipal, si los han apoyado, los han apoyado no con una, con dos, tres o cuatro despensas en lo que va de la contingencia sanitaria, por eso estamos manifestándonos nosotros, porque estamos pidiendo que la distribución sea equitativa, que se toma en cuenta y sobre todo porque nosotros ya cumplimos con todos los requisitos".

Además comentó que es la décima manifestación que hacen para que sean escuchados.