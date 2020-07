Más de 3 mil personas empleará centro de Mercado Libre en Guadalajara

Por: Víctor Ramírez

Más de tres mil personas serán contratadas para operar el primer centro de almacenamiento y distribución en Jalisco y el tercero en el país de la empresa Mercado Libre y en donde se invertirán más de 27 millones de dólares, inversión que consideró positiva el gobernador Enrique Alfaro en estos momentos de la pandemia de Covid-19: "No solo por los más 27 millones de dólares detrás de la apuesta de crecimiento y expansión que ustedes tienen, no solamente por la creación de más de 3 mil 500 empleos, sino porque me parece que esta apuesta viene a ponerse en el centro de la estrategia de impulsar el comercio digital y capacitación de nuestras empresas para aprovechar estas herramientas". Señaló que la emergencia sanitaria aceleró el proceso de la digitalización de las actividades en general pero sobre todo en lo relacionado a lo económico. El centro de Mercado Libre se construye en El Salto y estará listo en noviembre.