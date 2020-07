Piden al gobierno dé explicación de los 50 centavos del transporte

Por: Luis Antonio Ruiz

La coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso Jalisco Mariana Fernández exhorta al gobierno del estado y a la Secretaría de Transporte para que se busque la manera de mejorar el servicio además de una explicación de a dónde se van los 50 centavos que no dan las alcancías: "El tren ligero y el Macrobús tampoco han llegado y eso es con lo que también el gobierno se quedan con 50 centavos hay que decirlo una cosa es que los empresarios de los camiones se queden con el cambio y otra es que el gobierno se quede con los 50 centavos de cambio Macrobús no han cambiado bolardos dañados, ni arreglado las puertas que no sirven, no hay arreglado el balizamiento, señaletica o el sistema de prepago como prometieron, en el tren ligero seguimos esperando renovación de elevadores y escaleras eléctricas". Además indicó la diputada que el sistema de prepago no sirve. La mitad de los camiones no lo tienen y para usarlo en la otra mitad sólo hay un punto de recarga.