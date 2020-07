Exige el PRI transparentar obras con las que reactivarán economía

Por: Luis Antonio Ruiz

La coordinadora de los diputados del PRI en Congreso Jalisco, Mariana Fernández exhorta al Gobierno del Estado a través de un punto de acuerdo, para que expliquen a detalle las obras que se realzaron para reactivar la economía ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.

“Que nos den información sobre la obra pública con la que se asegura se reactivará la economía del estado. No conocemos cuántas, ni cuáles eran estas obras específicamente. Tampoco dónde se van a realizar, no nos explican cuánto va a costar cada una de estas obras en los municipios. Tampoco dicen qué municipios serán beneficiados ni cómo (…)tampoco si en la inversión participan otros niveles de gobierno, donadores,se niegan a decir públicamente cuáles son las entidades o empresas que estarán realizando estas obras, si se licitarán o se realizaron por adjudicación directa, no sabemos nada de las obras en el estado de Jalisco”.

La diputada exhorta a las diferentes bancadas para que la voten a favor está iniciativa.