Piden perfil experto al frente de igualdad sustantiva

Por: Luis Antonio Ruiz

Tras la salida de Fela Pelayo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la dirigente de la asociación civil G 10 por Jalisco Diana Arredondo Rodríguez destacó que buscarán que la próxima titular reúna lo requisitos y sea elegida a través de una convocatoria y que no lleguen por compromiso político: “Ese es el meollo del asunto, de este es el tema, eso es lo que reclamamos, y lo que pusimos en la agenda desde el momento desde que se anunció la extensión del IJM, que esta agenda tiene que quedar en todos los poderes y áreas del estado, en manos de gente experta, liderazgos auténticos e identificados, comprometidos con cada una de las agendas que tienen las distintas instituciones y en este caso, tú lo sabes , la agenda de la igualdad y la agenda del combate de la violencia”. La organización civil reconoce la labor de la exsecretaria al frente de la dependencia.

A través de esta carta que publicó en sus redes Fela Pelayo renunció al cargo de secretaria de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Jalisco luego de que se dio a conocer que no tenía el perfil al no contar con titulo de licenciatura pues no terminó la carrera ni tenía formación ni experiencia en el tema de género.