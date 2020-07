Guadalajara entregará mil pulsos de vida

Por: Giselle Soriano

El ayuntamiento de Guadalajara pretende entregar mil dispositivos de pulsos de vida a mujeres que tengan una orden de protección, esto correspondiente a la licitación que se aprobó en el pleno del ayuntamiento, comentó, Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara: “Tenemos ya recibido el instrumento o el dispositivo técnico de mayor alcance pero hay que recordar que el programa en Guadalajara tiene dos tipos de dispositivo, técnicamente uno que tiene técnicamente mucho mayor capacidad y que lo estamos destinando atender las órdenes de mayor riesgo porque el sistema de vinculación de información el uso de las plataformas (…)”. Además se tienen 955 órdenes de protección, por lo que se revisará detalladamente cada una de ellas para saber cuáles son de mayor riesgo. Por otro lado aún no hay respuesta para el equipamiento extra de la policía metropolitana de Guadalajara por parte del gobierno federal, señaló el Presidente municipal , Ismael del Toro: “Simplemente no hay todavía respuesta de las gestiones de equipamiento extra; los municipios estamos haciendo nuestros compromisos individuales y es parte del modelo de la Policía Metropolitana. Guadalajara acaba de entregar 168 patrullas a la comisaría pero obviamente dentro del convenio y la articulación de la Policía Metropolitana forman parte de este cuerpo pero lamentablemente la gestión adicional que hicimos con el Gobierno Federal para equipar a la policía Metropolitana todavía no has sido concluido”. Este equipamiento sería para homologar la imagen de la policía metropolitana, además anunció que se están capacitando 100 elementos de ésta corporación para hacer frente a delitos de alto impacto.