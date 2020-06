Transportistas reconocen fallas en las máquinas de prepago

Por: Luis Antonio Ruiz

El líder del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte de Jalisco Arnoldo Licea González reconoce que muchas de las máquinas lectoras de la tarjeta de prepago no funcionan, no leen la tarjeta y aun falta que muchas unidades pongan su equipo: “Nos damos cuenta en muchas ocasiones por los usuarios que al momento de pagar no sirven las maquinitas, podríamos hablar de 1% o un 2% que a lo mejor todavía no tienen los equipos instalados al 100%. Pero esto es debido a que las empresas proveedoras agotaron los equipos”. Ante éstas fallas de la tarjeta de prepago se incrementan las quejas de los usuarios del transporte público.