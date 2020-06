Jóvenes construyendo el futuro, uno de los más opacos

Por: Luis Antonio Neri

Luego de varios estudios e Indicadores el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro que implementó el gobierno federal, es el que mayor opacidad tiene y pocos resultados indicó la diputada federal Movimiento Ciudadano Celenia Contreras.

“Los programas sociales, la mayoría no han sido exitosos con opacidad, no se pueden medir y tú sabes que lo que lo no se puede medir no funciona. Un ejemplo es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que de entrada no ejerció la totalidad del recursos y se hicieron algunas medidas e indicadores y fue el programa social más opaco y con menos resultados a la que va ahorita de la administración de Andrés Manuel”.

Además la diputada señaló que no transparencia en el ejercicio de los recursos de este programa.