FIL Guadalajara recibe Premio Princesa de Asturias

Por: Redacción W Radio

La Feria Internacional del Libro fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y humanidades 2020. El Jurado del Premio decidió otorgarle a la FIL este reconocimiento por ser "fenómeno literario universal con una enorme resonancia popular y participación masiva", el presidente de la FIL Raúl Padilla agradeció el reconocimiento: "Es un honor aceptar este enorme reconocimiento a una labor ininterrumpida de 34 años, en favor de la industria editorial de iberoamérica, los lectores, de habla hispana y dialogo intercultural, pero además compartirlo con el Hay Festival". La FIL fue fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, y en cada edición ha recibido a un sinnúmero de escritores y a las más grandes plumas del mundo.

Confirman que sí se realizará la FIL 34 este año

La Feria Internacional del Libro sí se realizará este año, así lo confirmó su presidente Raúl Padilla e hizo referencia a cuando inició la FIL, el país igual que hoy, vivía una situación complicada económicamente: "Creo que vamos a ser una de las primeras que vamos a tener la satisfacción de no tener que cancelarla estamos preparados para llevarla a cabo no con todas las condiciones que quisiéramos, nació hace 34 años con una situación igualmente difícil, había una situación económica realmente difícil". La forma en la que organizarán la feria aun no la definen ya que tendrán que aplicar las medidas sanitarias y sana distancia necesarias.