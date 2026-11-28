Sin daños importantes, continúan las réplicas del sismo de magnitud 5 registrado en California; autoridades llaman a mantener la calma. / NurPhoto

Un sismo despertó este sábado a los habitantes de Los Ángeles, California; de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el movimiento de magnitud 5 se sintió a las 9:30 de la mañana, ubicándose frente a Manhattan Beach, a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de dicha localidad, y a una profundidad de 12,2 kilómetros.

De acuerdo con las autoridades, las réplicas continuaron a lo largo de las horas; incluso luego del mediodía, el conteo superaba las 50 réplicas; una de ellas, la registrada a las 2:30 de la tarde, fue de la misma magnitud que el sismo de la mañana.

El fuerte movimiento matutino sacudió todo, activando las alarmas de los automóviles, negocios y casas.

En redes circula un video en el que un avión tuvo que abortar el aterrizaje debido a la intensidad del movimiento que los controladores le reportaron.

Afortunadamente, el saldo, confirman autoridades, es blanco; sin embargo, debido a las constantes réplicas, el llamado es a conservar la calma y mantenerse informados por medios oficiales.

A través de redes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass corroboró los datos emitidos por las autoridades del USGS y llamó a la población a tomar medidas precautorias, entre ellas: “Agáchese, cúbrase y sujétese hasta que deje de temblar. Proteja la cabeza y el cuello mientras se refugia debajo de muebles resistentes, cerca de una pared interior resistente y lejos de ventanas y marcos de puertas”.

Solo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue reportado el rompimiento de algunos cristales sin dejar daños en los usuarios.

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