El gobierno de Estados Unidos entregó una oferta a la defensa de Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, para que se declare culpable de los cargos por los que es juzgado en una corte federal de Nueva York.

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Este viernes 27 de noviembre el periodista Arturo Ángel difundió que en una carta dirigida al juez encargado del caso, firmada por el fiscal Francisco J. Navarro, señala que la oferta está siendo revisada por los abogados del capo.

¿Qué dice la carta dirigida al juez?

“Más temprano el día de hoy, el gobierno extendió una oferta escrita de declaración de culpabilidad al acusado Rafael Caro Quintero”, se señala en la carta en la que también se solicita “respetuosamente al Tribunal que mantenga en el calendario la fecha del juicio del 8 de marzo y todos los plazos relacionados”, debido a que aún no hay acuerdo cerrado.

¿Qué pasará con el juicio de Caro Quintero si acepta el acuerdo?

Los términos de este acuerdo de culpabilidad no se han hecho públicos, pero en caso de que la defensa del “Narco de Narcos” acepte, el juez será notificado de inmediato a fin de programar la audiencia oral donde se declara culpable de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena.

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