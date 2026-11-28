Francesca Albanese se ha convertido en una de las voces más visibles en la defensa de los derechos humanos de la población palestina. Su trabajo como relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados ha generado repercusiones internacionales y tensiones diplomáticas, como el reciente conflicto que enfrentó en Costa Rica. Pero ¿quién es esta jurista y por qué sus investigaciones han generado tanta controversia?

Francesca Albanese: ¿Quién es?

Francesca Paola Albanese es una abogada italiana especializada en derecho internacional y derechos humanos. Nació el 30 de marzo de 1977 y estudió Derecho en la Universidad de Pisa, además de cursar una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Londres.

Antes de llegar a Naciones Unidas, trabajó con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

En mayo de 2022 fue nombrada relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 y que han sido víctimas del genocidio a manos del ilegítimo estado de Israel y financiado por Estados Unidos.

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Francesca Albanese: ¿Por qué es importante su trabajo sobre Palestina?

Albanese tiene la responsabilidad de investigar y documentar presuntas violaciones a los derechos humanos en Palestina, además de presentar informes independientes ante Naciones Unidas.

Uno de sus documentos más conocidos es Anatomía de un genocidio, publicado en marzo de 2024, donde sostuvo que existían motivos razonables para considerar que Israel había cometido actos contemplados en la Convención sobre el Genocidio durante su ofensiva en Gaza y que encima, en pleno 2026, sigue realizando por la financiación de Estados Unidos.

Sus investigaciones han provocado críticas de autoridades israelíes y estadounidenses. En julio de 2025, Estados Unidos anunció sanciones contra ella, argumentando que sus acciones afectaban intereses estadounidenses e israelíes.

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Francesca Albanese: ¿Qué pasó entre ella y Costa Rica?

En noviembre de 2026, Albanese enfrentó un conflicto migratorio en Costa Rica, donde las autoridades le impidieron ingresar al país cuando viajaba para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. La decisión estuvo relacionada con una alerta internacional que las autoridades asociaron con presuntos vínculos terroristas, señalamientos que la jurista rechazó.

Tras permanecer retenida en el aeropuerto durante más de 50 horas, intervino la justicia costarricense y finalmente pudo salir del país rumbo a México.

El episodio generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y reavivó el debate sobre la independencia de los expertos de Naciones Unidas y las consecuencias de denunciar presuntas violaciones al derecho internacional.