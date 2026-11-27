Los beneficiarios de Mercomuna pueden utilizar sus vales en establecimientos afiliados al programa distribuidos en distintas alcaldías de la Ciudad de México. / W Radio

Los Vales Mercomuna se han convertido en uno de los apoyos sociales que más interés generan entre los habitantes de la Ciudad de México, pues permiten realizar compras en pequeños negocios y establecimientos locales que forman parte del programa.

Impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, este beneficio está dirigido a personas que viven en la capital y funciona mediante vales que pueden utilizarse en comercios afiliados de las distintas alcaldías. Su operación está a cargo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), dependencia responsable de incorporar a los beneficiarios y coordinar la entrega de los apoyos.

Vales Mercomuna: ¿cuánto dinero entrega el programa en CDMX?

De acuerdo con la información de las autoridades capitalinas, las personas que cumplen con los requisitos pueden obtener hasta 3 mil pesos en vales.

El programa está dirigido a residentes de la Ciudad de México de entre 19 y 56 años, por lo que es necesario cumplir con este rango de edad para ser considerado dentro del padrón de beneficiarios, cuyos recursos se otorgan mediante vales que deben canjearse en los negocios participantes.

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¿Dónde aceptan los Vales Mercomuna en la Ciudad de México?

Si ya recibiste los vales o quieres conocer dónde podrías utilizarlos, la SAPCI cuenta con un directorio digital para consultar los establecimientos afiliados al programa. La herramienta permite buscar negocios de acuerdo con la alcaldía, colonia o giro comercial, de manera que puedas ubicar opciones cercanas a tu domicilio y conocer dónde aceptan este apoyo.

El buscador oficial está disponible en el siguiente enlace.

https://sapci.cdmx.gob.mx/mercomuna

Al consultar el directorio podrás encontrar información como:

Nombre del establecimiento.

Dirección.

Colonia.

Alcaldía.

Giro comercial.

Con estos datos es más fácil identificar los comercios donde puedes utilizar tus vales sin tener que recorrer distintos negocios para preguntar si están afiliados.

Mercomuna: ¿cómo consultar los comercios participantes por alcaldía?

El directorio también permite localizar los establecimientos de acuerdo con cada demarcación de la Ciudad de México. Por ejemplo, entre las alcaldías que aparecen en el sistema se encuentran Xochimilco, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Además de mostrar la ubicación de los negocios, la plataforma incluye información sobre su actividad comercial, lo que ayuda a saber qué productos o servicios puedes encontrar antes de acudir.

¿Dónde reciben Vales Mercomuna y qué productos puedes comprar?

Los vales pueden utilizarse en distintos tipos de negocios afiliados, por lo que no están limitados a un solo giro comercial. Los listados del programa incluyen establecimientos que ofrecen productos y servicios de uso cotidiano.

Entre los comercios registrados se encuentran:

Abarrotes.

Verdulerías.

Carnicerías.

Cremerías.

Panaderías.

Pollerías.

Papelerías.

Productos de limpieza.

Ópticas.

Estéticas.

Farmacias.

Negocios de comida preparada.

Artículos para mascotas.

Regalos y accesorios.

Esta variedad permite que las familias aprovechen los vales para atender diferentes necesidades del hogar, al mismo tiempo que apoyan a pequeños negocios de sus propias comunidades.

¿Quiénes pueden recibir los Vales Mercomuna 2026?

Para quienes buscan incorporarse al programa, es importante saber que la integración de nuevos beneficiarios no se realiza mediante módulos permanentes de atención. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el personal autorizado de la SAPCI visita directamente los domicilios para identificar e incorporar a las personas interesadas que cumplen con los criterios establecidos.

Por otra parte, las notificaciones sobre la entrega de los vales se realizan mediante cartas invitación que se llevan hasta los hogares. En ellas se indican los datos necesarios para acudir a recibir el apoyo.

Las cartas incluyen:

Fecha de atención.

Horario.

Punto de encuentro para recibir el apoyo.

Por ello, si estás interesado en formar parte de Mercomuna, mantente pendiente de las visitas del personal autorizado y de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. A través de estos medios se dará a conocer cuándo habrá nuevas jornadas de incorporación, ya que el proceso se realiza casa por casa en las distintas colonias de la capital.

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