La Cuenta Llave CDMX es uno de los requisitos indispensables para registrarse y acceder a los servicios digitales relacionados con Mi Beca para Empezar 2026. / W Radio

El registro de Mi Beca para Empezar sigue generando interés entre las familias de la Ciudad de México, sobre todo entre quienes buscan incorporar a sus hijas e hijos al programa y uno de los pasos que más dudas provoca es la creación de la Cuenta Llave CDMX, ya que es necesaria para realizar el trámite y acceder a distintos servicios digitales del Gobierno capitalino.

Si todavía no has iniciado el proceso, aún estás a tiempo. El plazo para registrar a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la capital termina el 31 de diciembre de 2026.

Mi Beca para Empezar Registro 2026: ¿quiénes todavía pueden incorporarse?

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México informó que el registro continúa abierto para estudiantes que cursan alguno de estos niveles en escuelas públicas de la capital:

Preescolar en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Primaria en escuelas públicas de la Ciudad de México.

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Llave CDMX Mi Beca para Empezar: requisitos para crear una cuenta

Antes de registrar a la persona beneficiaria, necesitas contar con una Cuenta Llave CDMX, que funciona como una identidad digital para ingresar a diferentes plataformas y realizar trámites del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos los relacionados con Mi Beca para Empezar.

Para crearla, ten a la mano:

CURP de la persona tutora.

Correo electrónico vigente.

Número de teléfono celular.

Una contraseña que utilizarás para futuros accesos.

Cuenta Llave CDMX Iniciar Sesión Mi Beca para Empezar: paso a paso para crearla

Una vez que tengas los datos anteriores, podrás generar tu cuenta:

Entra a llave.cdmx.gob.mx. Selecciona la opción “Crear cuenta”. Captura la CURP solicitada. Completa el formulario con la información requerida. Registra tu correo electrónico y número de teléfono celular. Crea una contraseña segura. Acepta el aviso de privacidad y los términos de uso. Selecciona “Finalizar” para concluir el proceso.

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Mi Beca para Empezar CDMX: documentos para completar el trámite

Después de crear la Cuenta Llave CDMX, el siguiente paso es reunir los documentos para completar la incorporación de la niña o el niño al programa:

Identificación oficial vigente de la persona tutora.

CURP de la persona beneficiaria.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Saldo de Mi Beca para Empezar: ¿qué pasa si no gastas el dinero de inmediato?

Si ya recibes el apoyo o estás por incorporarte al programa, quizá te preguntes si debes utilizar el dinero en cuanto llega a tu tarjeta. La respuesta es no. De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo, el saldo depositado es acumulable, por lo que no tienes que gastarlo de inmediato ni utilizarlo en una sola exhibición.

Esto permite que las familias conserven los recursos y los utilicen cuando los necesiten para cubrir gastos relacionados con la educación de niñas y niños.

Las autoridades también aclararon que el dinero disponible no pierde vigencia por permanecer en la tarjeta sin utilizarse. De esta manera, puedes organizar mejor los recursos y aprovechar el apoyo de acuerdo con las necesidades escolares de tu hija o hijo.

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