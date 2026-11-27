El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) recibirá a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes buscarán reunirse con sus integrantes durante su próxima estancia en la Ciudad de México. El acercamiento busca compartir información sobre el caso y sumar esfuerzos frente a la crisis de desapariciones en México.

¿Por qué los padres de Ayotzinapa buscan reunirse con el EZLN?

La intención de las familias es informar al EZLN sobre la falta de respuestas del gobierno mexicano respecto al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, así como la falta de avances en las líneas de investigación y el ocultamiento de información por parte del Ejército mexicano. Durante la marcha por la 146ª Acción Global por Ayotzinapa y por México, Isidoro Vicario Aguilar, asesor de los padres y madres, explicó que las desapariciones forzadas son un problema que afecta a miles de familias en el país.

Por ello, las familias recibieron con agrado el mensaje de los zapatistas y su disposición para encontrarse con colectivos de personas buscadoras.

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¿Cuándo llegará el EZLN a la Ciudad de México?

El encuentro se buscará durante diciembre próximo, en el marco de la Gira por la Vida, que prevé la llegada de más de mil 500 zapatistas a la Ciudad de México. De acuerdo con Isidoro Vicario Aguilar, los integrantes del EZLN arribarán el próximo fin de semana para reunirse con miles de familias de personas desaparecidas.

La reunión con los padres de los 43 se contempla dentro de estos encuentros con colectivos y familiares que buscan a sus seres queridos.

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EZLN y familias buscadoras: un encuentro frente a las desapariciones

La llegada de los zapatistas representa una oportunidad para que las familias de Ayotzinapa compartan sus exigencias y la situación que enfrentan desde la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Los padres y madres mantienen su exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas y buscan que su caso no quede fuera de la discusión sobre las desapariciones en México.