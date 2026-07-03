Claudia Sheinbaum abre la puerta a una jubilación más temprana si eres de finales de los 70

Sheinbaum impulsó cambios que permiten a algunos trabajadores jubilarse antes de los 60 años.

La generación que nació a finales de los 70 creció pensando que el retiro llegaría sí o sí después de los 60 años. Pero las cosas dieron un giro que pocos veían venir y quienes hoy andan en la segunda mitad de los cuarenta y llevan años trabajando en oficinas están justo en un momento muy particular.

De hecho, aquí en W Radio hemos platicado varias veces sobre la jubilación anticipada y el decreto impulsado por Claudia Sheinbaum. Siempre lo decimos porque siempre vale la pena ponerlo sobre la mesa. Y más allá de las discusiones sindicales o de los temas de presupuesto, para este grupo de trabajadores el panorama cambió por completo, porque podrían convertirse en los primeros en retirarse a edades mucho más bajas de lo que antes se pensaba.

Sheinbaum podría adelantarte la jubilación

¿Por qué quienes nacieron a finales de los 70 pueden jubilarse antes?

Porque la edad para jubilarse ya no es fija, sino que va bajando de manera gradual con el paso de los años. Mientras te acercas a cumplir con los años de servicio, también disminuye la edad que te piden para retirarte. En pocas palabras, tu antigüedad y las nuevas reglas del ISSSTE se cruzan en el mejor momento posible. Y ese es justamente el escenario que favorece a quienes nacieron a finales de los 70.

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¿A qué edad podrías jubilarte con este esquema?

Si formas parte de este grupo y cumples con todo lo que se necesita, el retiro podría llegar mucho antes de lo que marcaban las reglas de antes.

Las mujeres podrían jubilarse alrededor de los 53 años, mientras que los hombres podrían hacerlo cerca de los 55. Algo que rompe por completo con la idea de que necesariamente hay que pasar de los 60 para dejar el servicio público.

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¿Qué condiciones debes cumplir para acceder a la jubilación anticipada?

Por un lado, necesitas haber acumulado el tiempo de servicio requerido. En términos generales, se trata de una carrera larga dentro del sector público, lo que significa que debiste haber empezado a trabajar desde muy joven.

Por otro lado, este beneficio está dirigido a quienes se encuentran bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio, es decir, el sistema tradicional de pensiones que todavía aplica para ciertos trabajadores del Estado.

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¿Qué pasa si estás en Afore o en cuentas individuales?

Este es uno de los puntos que más dudas genera. Si estás en el esquema de cuentas individuales, todo cambia por completo. En ese caso, tu retiro ya no depende de una edad reducida por decreto, sino del dinero que hayas acumulado en tu cuenta y de los rendimientos que haya generado. Dicho de otra manera, estas condiciones de jubilación anticipada no aplican para ese modelo.

Tómalo en cuenta, porque muchas personas creen que este beneficio es para todos y la realidad es que está dirigido a un grupo muy específico de trabajadores.

Si quieres conocer más sobre la jubilación anticipada en el ISSSTE, puedes consultar otras notas aquí mismo, en W Radio.

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