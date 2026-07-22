Cuidado si ya estás pensionado: El IMSS cancelará el pago a estos trabajadores en agosto

El IMSS puede suspender el pago de una pensión cuando detecta incumplimientos, irregularidades o situaciones previstas en la Ley del Seguro Social.

Perder el depósito de la pensión es una de las preocupaciones más grandes de cualquier jubilado, pero el IMSS no suspende los pagos de un día para otro. Como ya te hemos contado en W Radio, el instituto revisa constantemente para detectar cualquier irregularidad. Con la llegada de agosto de 2026, vale la pena conocer qué situaciones pueden prender las alertas y provocar que tu pensión quede suspendida sin que te lo esperes.

Volver a trabajar: el error que más puede salir caro

Hay muchos trabajadores pensionados que, después de retirarse, deciden volver a trabajar para sacar un dinerito extra. El problema es que hacerlo sin revisar primero lo que dice la ley puede meterte en un lío.

Si regresas a un empleo formal dentro del régimen obligatorio y vuelves a cotizar como antes, entra en juego el Artículo 173 de la Ley del Seguro Social. En cuanto el IMSS detecte ese nuevo registro, podría suspender el pago de tu pensión de acuerdo con lo que establezca la ley.

El asunto es todavía más delicado para quienes reciben una pensión por invalidez. En esos casos, la ley prohíbe volver a desempeñar el mismo trabajo o actividades parecidas a las que originaron la incapacidad. Además, si intentas trabajar en otra cosa sin informarle al instituto, también pueden detenerte los depósitos.

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Las citas médicas también pueden poner en riesgo tu pensión

No solo volver a trabajar puede hacer que el IMSS suspenda el pago. Si recibes una pensión por invalidez, el Artículo 126 permite que el instituto frene los depósitos cuando el beneficiario deja de cumplir con sus obligaciones.

Faltar a las revisiones médicas, abandonar el tratamiento o no presentarte a los exámenes programados son motivos suficientes para que el instituto suspenda la pensión.

Además, el IMSS también pone especial atención a posibles fraudes. Por ejemplo, simular empleos para aumentar semanas cotizadas, registrar un salario más alto poco antes de pensionarte o modificar información para tratar de cobrar más dinero puede provocar la pérdida del beneficio, además de detener el trámite por las irregularidades detectadas.

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¿El IMSS se equivocó? Esto debes hacer si te cancelaron tu pensión por error

Si consideras que el instituto detuvo tu pensión por una equivocación, todavía tienes opciones para defender tu caso.

La ley permite presentar un recurso de inconformidad, entregar los documentos y pruebas que acrediten tu situación y solicitar que el IMSS revise nuevamente el expediente. Si la suspensión fue un error, el pago de la pensión puede reactivarse una vez que el caso sea resuelto.

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