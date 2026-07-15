Conservación de derechos del IMSS: así calculas cuánto tiempo tienes para solicitar una pensión

La conservación de derechos del IMSS permite mantener vigente la posibilidad de solicitar una pensión durante un periodo determinado después de dejar de cotizar.

Uno de los mayores miedos cuando una persona deja de cotizar en el IMSS es pensar que va a perder todas las semanas que acumuló durante años de trabajo. Sin embargo, la ley contempla la conservación de derechos, un “periodo de gracia” que te permite solicitar una pensión por vejez, invalidez o viudez, aunque ya no estés dado de alta con un patrón.

¿Cómo calcular cuánto tiempo conservas tus derechos para la pensión?

Hacer la cuenta es más fácil de lo que parece, solo toma el total de semanas que cotizaste durante tu vida laboral y divídelo entre cuatro. El resultado será el tiempo que conservarás ese derecho después de tu baja del IMSS.

Por ejemplo, si acumulaste mil semanas cotizadas, al dividirlas entre cuatro obtienes 250 semanas. Eso equivale aproximadamente a cuatro años y nueve meses para solicitar tu pensión sin necesidad de estar trabajando en ese momento. Este es uno de los ejemplos que utiliza la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para explicar cómo funciona la conservación de derechos.

Pero toma en cuenta que estar dentro de este plazo no garantiza la pensión. También tendrás que cumplir con los demás requisitos que marca la ley, como la edad y el número mínimo de semanas que corresponda al régimen bajo el que cotizas.

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¿Cómo saber hasta qué fecha conservas tus derechos en el IMSS?

La forma más sencilla es descargar tu Constancia de Semanas Cotizadas que puedes sacarla por internet. En este documento podrás consultar la fecha en que causaste baja, el total de semanas que tienes registradas y, con esa información, calcular hasta cuándo conservas tus derechos para solicitar una pensión.

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¿Qué pasa si ya venció tu periodo de conservación de derechos?

Si ya pasó el tiempo de conservación de derechos, la manera de recuperarlas es volver a cotizar en el IMSS a través de un empleo y el tiempo que tendrás que trabajar dependerá de cuánto lleves sin cotizar:

Si dejaste de cotizar hace menos de tres años, tus semanas se reactivan en cuanto un patrón vuelva a darte de alta.

Si llevas entre tres y seis años sin cotizar, necesitarás trabajar al menos 26 semanas, es decir, alrededor de seis meses.

Y si han pasado más de seis años desde tu última cotización, deberás acumular por lo menos 52 semanas, equivalentes a un año de trabajo, para reactivar tu historial.

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