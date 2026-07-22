SSC reporta saldo positivo en operativo del Mundial 2026: 68 detenidos y más de 17 mil policías desplegados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer los resultados del operativo implementado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que participaron más de 17 mil elementos por jornada de partido y celebración, con un saldo que las autoridades calificaron como positivo.

Durante la presentación del informe “La Pelota Vuelve a Casa: La mejor sede, los mejores resultados”, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la estrategia requirió más de dos años de planeación y se desarrolló bajo los lineamientos del Plan Kukulcán, en coordinación con autoridades locales, federales e internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Brugada defiende obras del Mundial y rechaza acusaciones por presunto desvío de recursos

Como parte de los resultados del operativo, la SSC informó que 68 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por diversos delitos, mientras que mil 847 fueron remitidas ante el Juez Cívico por faltas administrativas. Además, 39 personas fueron desalojadas del Estadio Ciudad de México por alterar el orden público, se controlaron 17 riñas y fueron localizadas 72 personas.

Reporta SSC saldo positivo en operativo del Mundial 2026 Ampliar

¿Qué acciones realizó la SSC en materia de seguridad y movilidad?

En materia de seguridad y movilidad, la dependencia realizó mil 123 traslados de selecciones nacionales, autoridades deportivas y representantes de Estado, además de 345 patrullajes con drones y 83 sobrevuelos en helicóptero para reforzar la vigilancia.

La SSC también informó que durante el Mundial se aplicaron 3 mil 783 pruebas de alcoholemia, de las cuales mil 187 resultaron positivas. Asimismo, fueron retirados 33 vehículos que obstruían vialidades y 31 unidades fueron enviadas a depósitos vehiculares.

Reporta SSC saldo positivo en operativo del Mundial 2026 Ampliar

TE PUEDE INTERESAR: El sistema de venta de boletos para los partidos del Mundial debe cambiar y generar derrama económica para el país sede: Deloitte México

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades aseguraron 330 mil latas de cerveza, más de 17 mil botellas de bebidas alcohólicas, más de 18 mil latas de espuma y 21 objetos considerados de riesgo.

El silbatazo final de la Copa Mundial de Futbol 2026, el pasado 19 de julio, marcó el cierre de 39 días, cinco partidos, una fiesta que nos hizo vibrar y una pelota, que al rodar y volver a casa, convirtió a la #CiudadDeMéxico en el epicentro del mundo. Desde dos años antes, la… pic.twitter.com/IZX5cQ9Haf — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 22, 2026

¿Cómo se preparó la policía para el Mundial?

La Policía Turística brindó atención a 12 mil 502 visitantes extranjeros y realizó 3 mil 720 traducciones en distintos idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, japonés y náhuatl, mientras que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) otorgó mil 425 atenciones médicas.

Previo al torneo, la SSC destacó que casi 20 mil policías recibieron capacitación en derechos humanos, proximidad y operaciones especiales, y 10 mil 93 elementos concluyeron un curso anual de inglés para mejorar la atención a turistas.

Además, más de 2 mil 800 policías participaron en 127 programas de capacitación y eventos internacionales relacionados con la organización del Mundial.

Reporta SSC saldo positivo en operativo del Mundial 2026 Ampliar

Al concluir su mensaje, Pablo Vázquez Camacho afirmó que la experiencia fortaleció las capacidades operativas de la Policía capitalina y aseguró que la corporación quedó preparada para atender futuros eventos internacionales de gran escala.

Síguenos en Google News y encuentra más información