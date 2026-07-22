Brugada defiende obras del Mundial y rechaza acusaciones por presunto desvío de recursos

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la ciudad de México salió al paso de las críticas sobre las “dos mil obras” que su gobierno hizo en el marco del Mundial de Fútbol.

Llamó a quienes la critican, mentirosos y aseguró que todo es parte de una “feroz” campaña para desprestigiar a la autollamada Cuarta Transformación.

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En lo que fue el “enésimo” balance sobre las acciones y obras de su gobierno por el Mundial, la mandataria afirmó:

“¡Derrotamos los pronósticos del desastre!, ¡Vencimos a las profecías del caos!, ¡Triunfó la democracia y el diálogo!”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

El silbatazo final marcó el cierre del #Mundial2026, pero también el inicio de un legado que permanecerá en nuestra ciudad. Lo que vivimos hoy se traduce en obras permanentes, espacios públicos renovados, mayor movilidad, cultura y oportunidades para millones de personas.



¡La… pic.twitter.com/SHQfP91WPb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 22, 2026

Rechazó una a una las críticas que se hicieron desde que -dijo- empezamos a entregar las obras.

“Primero se indignaron por la pintura morada, después le declararon la guerra a los ajolotes, luego apostaron a que no se celebraría el Mundial, más tarde se opusieron al jardín flotante para los peatones, a continuación procedieron a desatar una narrativa contra la renovación de la Línea 2 del Metro y la más reciente campaña es la burda mentira contra las obras de drenaje”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

¿Qué obras destacó el Gobierno de la Ciudad de México?

Y en respuesta al partido Movimiento Ciudadano que este lunes presentó una queja ante la Contraloría de la CDMX por el presunto desvío de recursos en las obras de agua y drenaje de la capital, Brugada afirmó que todas tienen un interés político y que la mentira no puede estar por encima de la verdad.

En el acto, la mandataria enlistó parte de las dos mil obras que ella dice que se hicieron:

500 canchas nuevas o completamente renovadas.

600 obras de agua y drenaje para mitigar inundaciones (no se especificó en dónde).

250 km de repavimentación en la ciudad.

334 km de iluminación de caminos de mujeres libres y seguras.

Rehabilitación integral de la Línea 2 del Metro .

. Cuatro nuevas rutas de electromovilidad .

. Jardín Flotante sobre la Calzada de Tlalpan.

Renovación total de todas las banquetas de la misma Calzada.

Además, dijo, en las colonias y barrios alrededor del Estadio Azteca, se hizo obra pública en beneficio de la comunidad.

¿Qué dijo sobre el balance del Mundial en la capital?

Brugada insistió en que, a pesar de los cinco muertos en las celebraciones, la ciudad fue la “mejor sede mundialista”.

Les recordamos a las familias, señaló, que “no están solas”.

https://t.co/NUat8Tr9mV — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 22, 2026

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