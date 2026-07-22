El sistema de venta de boletos para los partidos del Mundial debe cambiar y generar derrama económica para el país sede: Deloitte México

El sistema de venta de boletos de la FIFA debería dejar derrama económica al país sede, señala Deloitte México. / Vladimir Arteaga Figueroa

E l Mundial de Futbol 2026 no cumplió con las expectativas de derrama económica para México ; de acuerdo con estudios de Deloitte México, Daniel Zaga su economista en jefe compartió en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus que en una primera investigación publicada a principios de febrero del presente año, “encontramos una estimación de derrama económica del Mundial en México de 2 mil 700 millones de dólares; es decir 0.14% del tamaño de la economía del país; ahora, con una nueva estimación bajó a 7% la estimación de impacto, es decir a 2 mil 500 millones de dólares con un impacto de 0.12%”.

Turismo y consumo local marcaron el impacto del Mundial

Respecto al turismo, Zaga dijo que la estimación era 800 mil turistas, con una cifra oficial por encima de 5 millones y en la nueva estimación se redujo; a 500 mil turistas , por lo que consideró que llegaron menos de los esperados.

El especialista recordó que en el Mundial de Brasil llegaron 4.1 millones de turistas para los 64 partidos; en Rusia en 2018, fueron 5.8 millones, por lo que “esperar las 800 mil personas no parecía tan optimista en nuestro estudio”.

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Deloitte reduce expectativas sobre el impacto económico del Mundial 2026#AlAire | Daniel Zaga, Economista en Jefe de Deloitte#NegociosW con @JLeyvaReus



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Sin embargo, resaltó que en CDMX “las movilizaciones sociales, así como otros factores influyeron para una menor llegada de turistas”.

Y resaltó que “el sistema de precios dinámicos para la compra de entradas a los partidos debido a la gran demanda de connacionales generó que los precios se elevaran, por ello los turistas estuvieron menos dispuestos en invertir”. Detalló que de los 13 partidos cinco fueron de México, por lo que los mexicanos estuvieron más dispuestos a pagar por esos boletos, de ahí que hubo más turismo nacional que internacional.

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Derrama económica se concentró en la Ciudad de México

De las tres ciudades sede, a la Ciudad de México le fue mejor con 550 millones de dólares generados, tanto en Jalisco como en Monterrey tuvieron la mitad de lo generado en CDMX, debido a que hubo un partido más y además de que es un polo turístico con una economía mucho más grande. En general dijo, fue el turismo y consumo local el que fue al estadio, a el Ángel, Fan Fest, comiendo en restaurantes el que generó la derrama económica.

El impacto en CDMX, dijo fue del doble que en Jalisco y Nuevo León, el resto del impacto fue en el resto del país, en donde no necesariamente fue turismo sino la gente consumiendo porque era el mundial.

Finalmente, señaló que “el sistema de precios dinámicos generó que solo ciertos segmentos de la sociedad pudieran asistir a los partidos, eso en contraposición generó que menos turistas pudieran llegar”

Daniel Zaga señaló que para el próximo Mundial se prevén seis sedes y en aquellos lugares donde haya una gran demanda los precios van a subir y el impacto será poco, independientemente de que el partido se juegue en el país. Y criticó que “el dinero de las entradas va para la FIFA, no queda en el país”, por ello concluyó “hay que ver cómo cambiar el sistema y que haya más derrama para el país sede”.

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