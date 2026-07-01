Estados Unidos descarta extender el T-MEC por 16 años; revisión será anual hasta 2036: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que el T-MEC seguirá vigente sin cambios y anunció una nueva reunión el 20 de julio.

La revisión del T-MEC continuará bajo el mecanismo de evaluaciones anuales luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que Estados Unidos decidió no optar por la extensión de 16 años prevista en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que las tres naciones seguirán el mecanismo de revisión anual contemplado hasta 2036.

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Estados Unidos mantiene el esquema de revisiones anuales

Tras concluir la conversación con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el ministro de Comercio de Canadá y la delegación mexicana, en un mensaje videograbado y difundido a través de sus redes sociales, Ebrard aclaró que no existe intención de alguno de los tres países de abandonar el acuerdo comercial.

El funcionario explicó que el tratado contempla dos alternativas durante la revisión: extender su vigencia por 16 años con una nueva revisión dentro de seis años o mantener el calendario vigente hasta 2036 con revisiones anuales.

“Lo primero que tenemos que tener claro es eso. Ese no es el caso… no ha ocurrido ni estimamos, por la información que tenemos hasta este momento, que vaya a ocurrir. Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años; por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada en el tratado.”

Ebrard anunció que el próximo 20 de julio se realizará una nueva reunión con la contraparte estadounidense para iniciar formalmente la revisión T-MEC.

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Buscan reducir incertidumbre para el comercio regional

El secretario sostuvo que el objetivo será avanzar en los temas pendientes sin generar incertidumbre para las empresas y el comercio regional.

“El día 20 de julio vamos a tener la siguiente conversación. Ahora sí, ya revisión del tratado con la contraparte norteamericana; ya tenemos prevista la fecha. No tenemos ni prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbres y por eso hay que tratar de llegar a un acuerdo sobre muchos temas con los que hemos venido trabajando hace muchos meses.”

Asimismo, aseguró que la decisión anunciada no modifica la operación del acuerdo comercial.

Añadió que el comercio entre México y Estados Unidos continuará desarrollándose bajo las reglas actuales del T-MEC durante los próximos diez años.

“Va a seguir funcionando un tratado como está previsto hoy. No habría ninguna modificación. El comercio entre México y Estados Unidos primordialmente se hace apegado a ese tratado, que seguirá vigente, como ya lo dije, los próximos 10 años nuestro objetivo será que cada año esa revisión tenga menos asuntos pendientes. Es lo que hemos tratado de hacer y seguiremos adelante”, puntualizó.

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