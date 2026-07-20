Registro telefónico: fraudes, robo de identidad y líneas con historial son algunos inconvenientes, según ESET

Aunque obligatorio, el registro de líneas telefónicas presenta algunos inconvenientes que pueden poner en riesgo la identidad del usuario, pero si no se realiza la suspensión depende de la telefónica y las líneas pasar a otro usuario: experto en seguridad informática

El registro telefónico es un proceso que requiere compartir información sensible, por lo que el investigador en seguridad informática de ESET, David González compartió algunas recomendaciones en entrevista para Negocios W, con Jeanette Leyva Reus para extremar precauciones evitar fraudes y el robo de identidad. Además, advierten que este trámite debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales para reducir riesgos.

Temas de relevancia como el Mundial de Futbol y en este caso el registro telefónico son temas que llaman la atención de quienes buscan suplantar la identidad de algunas telefónicas con la intención de robar información.

El proceso de vinculación implica la solicitud de datos críticos como la credencial de elector o el escaneo del rostro de las personas por ello “hay que navegar directamente sobre las páginas oficiales, nunca dar click sobre un enlace que venga de un tercero o de plataforma de alguna red social porque las páginas oficiales pueden ser suplantadas”.

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Actualmente el teléfono funciona como pieza clave de identidad de las personas, aplicaciones bancarias, servicios de mensajería, correos electrónicos, redes sociales, incluso algunos comercios utilizan códigos de verificación y reestablecer contraseñas e incluso establecer un tipo de acceso. Si un usuario pierde su línea y no actualiza su línea de manera oportuna, sus datos de contacto podrán enfrentar dificultades para recuperación de cuentas o recibir notificaciones críticas de seguridad financiera.

De acuerdo con el esquema que existe en México, quienes no vinculan su línea pueden sufrir la suspensión de esta y el tiempo de inactividad es distinto en cada compañía, y aunque existen infinidad de números telefónicos, su línea puede ser asignada a alguien más.

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Riesgos por la reutilización de líneas telefónicas

Una línea puede ser reutilizada para generar fraudes, si previamente se mal utilizó el número, cuando se reasigna a una nueva persona el historial que trae la línea seguirá existiendo, por lo que deben tomarse medidas de cómo desvincular una línea correctamente.

Si las telefónicas no tienen ese cuidado, el usuario final sería el más afectado, por ello recomendó la reevaluar si van a suspender o incrementar el plazo de inactividad de ese tipo de práctica de reciclaje de líneas.

Lo primero es actuar de manera inmediata. Las personas deben cambiar su contraseña y sus formas de autenticación en sus aplicaciones. Muchas veces se tiene el hábito de reutilizar las contraseñas para las diversas plataformas.

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En caso de ver comprometido su número y se reciban mensajes a nombre de la persona se debe establecer la vía alterna, es decir comunicar a sus contactos desde otro teléfono de algún familiar que su línea ha sido hackeada, y hacer caso omiso a las solicitudes que hagan como el pedir dinero, que es muy común.

No es tema exclusivo de México, en todo el mundo hace falta la conciencia y educación en ciberseguridad; hacen falta buenos hábitos de cómo cambiar contraseñas de manera segura y cómo generarlas, qué software podemos utilizar para guardarlas de manera segura.

Gestor de contraseñas es necesario, así como un antivirus para no facilitar el acceso a los dispositivos a los hackers o espías, mejor conocidos como ciberdelincuentes.

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