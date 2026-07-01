Prueba de vida para registrar líneas telefónicas: qué es, cómo funciona y cuándo es obligatoria en 2026

¿Qué es la prueba de vida? El requisito que debes cumplir para registrar tu línea telefónica en México. IA

Desde 2026, el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México incorporó un proceso conocido como “prueba de vida”, un mecanismo de verificación de identidad que se aplica a quienes realizan el trámite de manera remota.

El objetivo de este requisito es confirmar que la persona que registra la línea telefónica es la misma que aparece en la identificación oficial presentada durante el proceso, como parte de las medidas impulsadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para combatir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el uso de líneas anónimas.

Paso a paso: ¿Qué es la prueba de vida y cómo funciona?

La llamada prueba de vida consiste en una validación facial que se realiza únicamente cuando el usuario decide registrar su línea mediante la modalidad en línea.

Durante el procedimiento, la empresa telefónica solicita:

Una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o documento autorizado).

La CURP o la información correspondiente para validar la identidad.

Una selfie o video corto del usuario para comprobar que se trata de una persona real y que coincide con la fotografía del documento presentado.

Este proceso utiliza tecnología de reconocimiento facial para verificar la autenticidad de la identidad y evitar intentos de suplantación.

De acuerdo con la plataforma oficial del Registro de Líneas Telefónicas de la CRT, la prueba de vida no solicita huellas digitales, escaneo de iris ni otros biométricos adicionales. Las autoridades señalan que la captura facial se utiliza únicamente para validar que quien realiza el trámite corresponde con la identificación oficial presentada.

¿Es obligatoria para todos?

No.

La prueba de vida únicamente aplica cuando el registro se realiza de forma remota.

Las personas que prefieran hacer el trámite en un Centro de Atención a Clientes de su compañía telefónica pueden acreditar su identidad de manera presencial con su documentación oficial, sin necesidad de realizar esta validación facial.

¿Por qué se implementó este requisito?

Las autoridades federales explican que el registro obligatorio busca que todas las líneas telefónicas móviles estén asociadas a una persona física o moral plenamente identificada.

Con ello se pretende reducir el uso de números anónimos utilizados para cometer delitos como:

Extorsión telefónica.

Fraudes.

Secuestro virtual.

Robo de identidad.

La obligación de registrar las líneas entró en vigor el 9 de enero de 2026 y actualmente existe una prórroga para las líneas de prepago, con un calendario escalonado que va de agosto a diciembre de 2026, según el último dígito del número telefónico. Las líneas que no se registren dentro del plazo correspondiente podrán ser suspendidas temporalmente hasta que completen el proceso.

Antes de realizar el trámite, las autoridades recomiendan hacerlo únicamente a través de los portales oficiales de la CRT o de la compañía telefónica correspondiente y verificar que la plataforma sea auténtica para proteger la información personal.