Intensa lluvia provoca inundaciones en Nezahualcóyotl, Edomex; el agua afecta a casas de varias colonias

La intensa lluvia que cayó en el municipio de Nezahualcóyotl, ha dejado afectaciones en colonias como Manantiales, Las Águilas, Vicente Villada, Juárez Pantitlán y Agua Azul, todas a ras de banqueta.

Algunos domicilios de las avenidas Vicente Villada, Escalerillas, y Escondida, han sido afectados ya que están por debajo del nivel de la banqueta.

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El agua entra a los domicilios por el nivel de las calles

Personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) Nezahualcóyotl, trabajan con apoyo de camiones vactor en el desalojo del agua y con apoyo de unidades de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública, auxilian a la población afectada.

Al momento continúa lloviendo de manera importante e intermitente, acompañado de tormenta eléctrica.

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