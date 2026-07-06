Intensa lluvia provoca inundaciones en Nezahualcóyotl, Edomex; el agua afecta a casas de varias colonias
Una intensa lluvia provoca anegaciones en al menos cinco colonias de Ciudad Neza; el agua alcanzó el nivel de las banquetas y entró a las casas.
La intensa lluvia que cayó en el municipio de Nezahualcóyotl, ha dejado afectaciones en colonias como Manantiales, Las Águilas, Vicente Villada, Juárez Pantitlán y Agua Azul, todas a ras de banqueta.
Algunos domicilios de las avenidas Vicente Villada, Escalerillas, y Escondida, han sido afectados ya que están por debajo del nivel de la banqueta.
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El agua entra a los domicilios por el nivel de las calles
Personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) Nezahualcóyotl, trabajan con apoyo de camiones vactor en el desalojo del agua y con apoyo de unidades de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública, auxilian a la población afectada.
Al momento continúa lloviendo de manera importante e intermitente, acompañado de tormenta eléctrica.