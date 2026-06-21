Brugada anuncia inversión en obras hidráulicas para evitar inundaciones en CDMX

No sólo se está pintando la Ciudad de México, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien anunció distintas obras en la capital, con el fin de evitar inundaciones y utilizar el agua pluvial.

Desde la alcaldía de Iztapalapa, insistió que existe una campaña de descalificaciones contra su administración, sin embargo dijo, se trabajará porque haya agua donde más se necesita mientras se cuidan las calles, avenidas y con ello los hogares de los capitalinos.

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“Pareciera que no se está haciendo nada, pero vean, hoy tenemos una campaña de descrédito a nuestro gobierno, que todo el tiempo están diciendo que no hacemos nada, que solo pintamos y que no estamos haciendo nada. Aquí está la muestra de todas las obras que estamos haciendo para el bienestar de la población. Esto es muy importante, porque son obras que ayudan al bienestar de la población. El que Zaragoza no se inunde, de que las viviendas no se inunden, el que las calles y colonias completas no se inunden.”

¿Qué obras hidráulicas anunció el Gobierno de la CDMX?

Brugada indicó que entre las obras se encuentra la inversión de alrededor de 97 mil millones en el vaso regulador “El Salado”, lo que permitirá duplicar su capacidad de almacenaje.

“Hoy entregamos la transformación y la mejora de este vaso regulador ”El Salado". Los vasos reguladores son una infraestructura hidráulica crucial, como les decía, para evitar inundaciones. Actúan como enormes depósitos temporales que ama que almacenan el exceso de lluvia cuando cae muy rápido. Es decir, toda la lluvia que no se puede ir por las redes, se va al vaso regulador."

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Este dijo es un gran pulmón hidráulico con el que la lluvia en lugar de llegar a desbordar el drenaje, sea posible administrar grandes volúmenes de agua protegiendo a la población.

“400 millones de litros como que no nos imaginamos. Esta nueva capacidad de almacenaje de ‘El Salado’, equivale, imagínense ustedes, a 40,000 pipas. 40,000. Nada más se llenan con 100 y ya vemos muchísimo. Con 1,000 ya no lo podemos eh eh pensar, ahora 40,000 pipas, ahora el almacenaje, o podríamos pensar en 160 albercas olímpicas llenas, o algo más pequeño, sus tinacos domésticos que tienen 5,000,000 de tinacos domésticos”.

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¿Cuánto se invertirá en drenaje y captación de agua?

Brugada dijo que se destinarán más de mil 500 mdp para mitigar obras de drenaje, 107 millones de pesos en la construcción de ocho tanques tormenta que se podrá tener en aproximadamente un mes.

Enfatizó que también se realiza “acupuntura hídrica” en los lugares donde se requiere un equilibrio en el subsuelo de la Ciudad, con el fin de meter el recurso natural en las zonas más necesarias. Por último dijo se aumentaron 50% los recursos destinados a la política del agua, drenaje y saneamiento.

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