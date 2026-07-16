Clara Brugada pide concluir Tanques Tormenta el 14 de agosto para prevenir inundaciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó un recorrido de supervisión por las obras de infraestructura hidráulica que se realizan en la Ciudad de México para evitar inundaciones.

Avanzan los trabajos en la Ciudad de México para evitar inundaciones en zonas como Calzada Zaragoza en Iztapalapa, fue lo que dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al realizar este jueves un recorrido por dos obras de 54 que dijo, se llevan a cabo para mejorar el drenaje capitalino.

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La mandataria capitalina explicó que, para evitar afectaciones en viviendas, caminos y en general a la población, su administración invertirá más de mil 500 millones de pesos en trabajos como la construcción de nueve Tanques Tormenta que, explicó, podrán almacenar un río completo durante las lluvias.

“Se podrán almacenar cuatro millones de litros de agua cuando llueve, y estamos hablando prácticamente de un río de agua que vamos a evitar que llegue a las calles, que inunde viviendas, que afecte el metro, que afecte negocios, que afecte avenidas o que provoque desbordamientos del drenaje. Estos tanques, que ya no van a ser 8 sino 9 tanques tormenta, son como grandes esponjas, gigantescos pulmones hidráulicos”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

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¿Qué instruyó Clara Brugada sobre las obras?

Brugada Molina llamó a autoridades capitalinas y empresas participantes a que terminen en tiempo y forma dichas obras, evitando más afectaciones a la población.

“Les pido a los compañeros de SEGIAGUA, las empresas que cumplan con la fecha y que el 14 de agosto ya esté totalmente pavimentado, súper pavimentada la lateral y atendida toda lo que genera una obra de este tipo. Y a los vecinos que de alguna manera están afectados por estas obras, les pedimos una disculpa, pero son obras grandes que evitan inundaciones. Sobre Zaragoza hay muchas inundaciones”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

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¿Qué otras obras se realizan en Calzada Zaragoza?

Y aunque pidió no cantar victoria, aseguró que por ahora no se han registrado inundaciones en avenida Zaragoza y otras zonas de Iztapalapa, como el año pasado. Brugada Molina comentó que también se supervisó la creación del nuevo colector de más de un kilómetro de largo, que ayudará a la absorción de agua de lluvia al ser una de las partes más bajas de la zona y que en dos años se hundió 45 centímetros.

Detalló que este colector cuenta con una profundidad de seis metros con una tuneladora para trabajar bajo Calzada Zaragoza, lo que permitirá el envío de agua a El Salado. Previamente, José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, explicó que también se hicieron labores en El Salado con 97 millones de pesos para duplicar la capacidad de regulación.

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