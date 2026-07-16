Segunda convocatoria IPN 2026-2027: Fechas, requisitos y cómo realizar el registro para estudiar una carrera

Si buscas ingresar al Instituto Politécnico Nacional (IPN), hay noticias importantes. El IPN 2026 publicó una nueva convocatoria para el proceso de admisión al nivel superior en modalidad escolarizada, correspondiente al periodo febrero-julio de 2027, donde las y los aspirantes podrán competir por un lugar en alguna de las carreras que ofrece una de las universidades públicas más importantes de México.

¿Cuáles son las fechas de la convocatoria del IPN 2026?

De acuerdo con la convocatoria oficial, el proceso de admisión comenzó el 15 de julio de 2026 y concluirá con el inicio de clases en febrero de 2027. Durante este periodo, las y los aspirantes deberán completar cada una de las etapas establecidas por el Instituto, incluyendo el prerregistro, pago del examen, aplicación de la evaluación y, en caso de ser admitidos, la entrega de documentos para su inscripción.

El IPN recomienda consultar constantemente el calendario oficial, ya que cada fase tiene fechas específicas y no cumplir con alguno de los plazos puede provocar la cancelación del trámite.

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¿Qué requisitos pide el IPN para participar?

Entre los requisitos generales se encuentran:

Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato.

Realizar el prerregistro en línea.

Cubrir el pago correspondiente al examen de admisión.

Presentar la evaluación en la fecha asignada.

Entregar la documentación solicitada si se obtiene un lugar.

Uno de los aspectos que destaca la convocatoria es que el IPN no solicita un promedio mínimo de preparatoria para participar en el proceso de admisión. El único requisito académico es haber concluido el nivel medio superior conforme a lo establecido en la convocatoria.

¿Cómo hacer el registro para el IPN 2026?

Las y los aspirantes deberán ingresar al portal oficial de admisión del Instituto para realizar su prerregistro, generar su ficha y seguir paso a paso las indicaciones del proceso.

Además, el IPN exhortó a no dejarse engañar por gestores o páginas no oficiales que prometen asegurar un lugar, ya que todo el proceso de admisión se realiza exclusivamente mediante los canales institucionales. La convocatoria completa, el calendario y los requisitos pueden consultarse en el sitio oficial del Instituto.