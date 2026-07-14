Morena respalda a Marina del Pilar y mantiene exigencia de juicio político contra Maru Campos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió en defensa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras la revelación de los audios en los que busca negociar con Estados Unidos.

La dirigente partidista consideró que la conversación de la mandataria estatal con autoridades de justicia de la Unión Americana no es ninguna injerencia.

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien se le retiró la visa estadounidense el año pasado, fue evidenciada a través de unos audios donde le ofrece a interlocutores estadounidenses información relativa a seguridad pública.

“Ella ya lo aclaró en un comunicado y eso no significa que alguien de otro país venga e intervenga, ella trae un tema de su visa y son dos temas totalmente distintas”. — Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx destacamos los avances del Gobierno de la Presidenta @Claudiashein en inversión, salarios, vivienda, educación y bienestar para México.



También reiteramos nuestro respaldo a las acciones del @GobiernoMX para exigir justicia por el… pic.twitter.com/FdspX5Y0n1 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 14, 2026

¿Por qué Morena insiste en un juicio político contra Maru Campos?

Ariadna Montiel también se refirió al caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y aseguró que ella sí violó la ley por permitir que ingresaran y actuaran elementos de la CIA en México.

¿Qué acciones anunció el partido?

Reiteró que su partido insistirá en el juicio político contra la mandataria chihuahuense y que siguen juntando firmas para que no quede impune.

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